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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المؤبد لهارب استدرج سائق توكتوك إلى منطقة زراعية وسرقته بالإكراه في المنيا

الحكم على المتهم
الحكم على المتهم
ايمن رياض

قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن المؤبد على المتهم «ع. ش» الهارب، بعد إدانته بخطف صغير يبلغ من العمر 16 عامًا بالتحايل، وسرقة هاتفه المحمول بالإكراه، خلال واقعة شهدها مركز المنيا في أبريل الماضي.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين علي ماهر ناجي وشريف محمود سامي، وبحضور أحمد عبد الفتاح وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى عبد العزيز.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 16 أبريل 2026، عندما استدرج المتهم الطفل «ز.أ»، الذي كان يقود مركبة توك توك، بعدما أوهمه بتوصيله إلى أحد الأماكن، حتى وصل به إلى منطقة زراعية بإحدى القرى التابعة لمركز المنيا.

ووفقًا لأمر الإحالة، وضع المتهم حقيبة سوداء بلاستيكية على رأس المجني عليه، في محاولة لارتكاب جريمته، ثم تعدى عليه بالضرب خلال سيره بالطريق العام، وحين قاومه الطفل، عضه في يده، ما أسفر عن إصابته بآثار أثبتها التقرير الطبي المرفق بأوراق القضية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استغل الإكراه الواقع على المجني عليه، وتمكن من الاستيلاء على هاتفه المحمول، قبل أن تُحال القضية إلى محكمة جنايات المنيا للفصل فيها.

وصدر الحكم في القضية رقم 14728 لسنة 2026 جنايات مركز المنيا، والمقيدة برقم 1939 لسنة 2026 كلي جنوب المنيا، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
 

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