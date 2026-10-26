محافظ المنيا يستجيب لمطالب أهالي كفرخزام.. ويوجه بسرعة توفير سماعة لعم إبراهيم

حرص اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال افتتاحه وحدة طب الأسرة بقرية كفر خزام التابعة لمركز ديرمواس، على الاستماع إلى مطالب الأهالي ومشكلاتهم، موجّهًا الجهات التنفيذية المختصة بدراستها والعمل على إيجاد حلول مناسبة.

كما وجّه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير سماعة أذن طبية لعم إبراهيم، أحد كبار السن، استجابةً لطلبه ومساعدته على السمع بصورة أفضل.

وخلال لقائه بالأهالي، استمع المحافظ إلى مطالب بشأن تحسين خدمات الصرف الصحي، ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتوفير المناوبة الزراعية، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة ومياه الري، موجّهًا بدراسة هذه المطالب بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة والإمكانات المتاحة.

كما استمع اللواء كدواني إلى عدد من الطلبات الفردية، من بينها استخراج كارت الخدمات المتكاملة والحصول على نموذج التصالح رقم (8)، موجّهًا بفحص كل حالة على حدة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين في إطار القانون، مع سرعة بحث الاحتياجات الإنسانية والعمل على تلبيتها.

وفي لفتة إنسانية، وجّه المحافظ بسرعة استكمال الإجراءات الطبية اللازمة لعم إبراهيم، وتحديد احتياجاته تمهيدًا لتوفير السماعة الطبية في أقرب وقت ممكن، بما يساعده على التواصل بصورة أفضل ويخفف عنه مشقة يعانيها في حياته اليومية.

وشدد على أهمية الاستماع إلى المواطنين والتعامل الجاد مع مطالبهم، سواء المتعلقة بالخدمات العامة أو بالظروف والاحتياجات الفردية.