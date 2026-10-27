القصه الكاملة لشابين قفزا في نهر النيل للهروب من الملاحقة الأمنية في المنيا

ينشر "صدى البلد" التفاصيل الكاملة لواقعة قيام شابين يُشتبه في تورطهما في الاتجار بالمواد المخدرة، بإلقاء نفسيهما في مياه نهر النيل، بمركز سمالوط شمال المنيا، إثر مطاردة أمنية، بعدما توجهت قوة من مباحث مركز الشرطة لضبط الشابين.

وكشفت التفاصيل الأولية أن القوة الأمنية برئاسة المقدم محمد قاسم، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، ومعاونيه الرائدان محمد غلاب ومحمود ندا، تحركت إلى مكان وجود المتهمين لتنفيذ إجراءات ضبطهما، إلا أنهما حاولا الفرار فور وصول القوات، ما دفع أفراد الشرطة إلى مطاردتهما.

وخلال المطاردة، ألقى الشابان بنفسهما في مياه نهر النيل، وسط تحرك للتعامل مع الواقعة وكشف ملابساتها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري والدفاع المدني والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، لبدء التعامل مع الواقعة وبذل الجهود اللازمة للبحث عن الشابين داخل مياه النيل.

بالتحريات الأولية تبين ان الشابان هما "م. ن"، 36 سنة، تاجر مواد مخدرة، وآخر قام بالفرار ويدعى "ا. ع"، 45 سنة، هارب من أحكام، مقيمين بإحدى قرى مركز سمالوط.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا في محيط الواقعة.

ووجّه المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، نيابة سمالوط باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي شملت معاينة موقع الحادث، وسماع أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، لكشف تفاصيل المطاردة وكيفية سقوط الشابين في مياه النيل.