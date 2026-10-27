الدولار يدفع أسعار الذهب للصعود محليا.. وهذه قيمة عيار 21 في مصر الآن

دفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، الذهب إلى الصعود محليا، على الرغم من التراجع الكبير في سعر الذهب عالميا.

وصعد سعر الذهب عيار 21 في مصر بنحو 35 جنيها منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

والأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر خلال تعاملات الأسبوع المنتهى السبت، وهبطت دون الـ 4000 دولار للأوقية.

والأسبوع الجاري ارتفعت بشكل طفيف ووصل سعر الذهب عالميا إلى 4013 دولارا للأوقية.

خسائر الذهب

وسجلت خسائر الذهب قاربت 3.9% بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر عند 3975 دولارا للأونصة، ووصلت الآن إلى 3998 دولارا للأوقية.

يأتي ذلك وسط ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف التضخمية وترقب مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء 27-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4013 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5426 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6330 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7234 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 50.640 ألف جنيه.

وفي سياق آخر، توقع المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، إمكانية عودة جرام الذهب في السوق المصرية إلى مستوى 7500 جنيه، معتبرا أن التراجع الراهن قد يتيح فرصًا للمستثمرين أصحاب النظرة طويلة الأجل، وفق تقديراته لحركة الأسواق.

وقال المهندس سعيد إمبابي إن التوترات الجيوسياسية الراهنة تختلف عن أزمات سابقة، في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه أسواق الطاقة في توجيه حركة الاستثمارات والسيولة عالميًا، موضحًا أن بعض المستثمرين اتجهوا إلى توظيف أموالهم في القطاعات المستفيدة من الأزمة، بدلًا من الاحتفاظ باستثماراتهم في الذهب.