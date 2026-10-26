أسباب وقف التداول بالبورصة المصرية.. خسائر تتجاوز 171 مليار جنيه

كشفت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، عن أسباب وقف التداول بالبورصة لمدة نصف ساعة، موضحة أن التطورات الجيوسياسية المتلاحقة في المنطقة ألقت بظلالها على أداء السوق، وسط حالة من القلق بشأن مسار الأحداث خلال الفترة المقبلة.

وقف التداول لمدة نصف ساعة

وقالت يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن وقف التداول لمدة نصف ساعة يعد إجراءً استثنائيًا، مشيرة إلى أن هذه الواقعة لم تحدث خلال السنوات السبع الماضية سوى مرتين أو ثلاث مرات.

وأوضحت أن السوق تعرضت لضغوط نتيجة خروج جانب من الاستثمارات الأجنبية، بالتزامن مع تخارج مستثمرين أجانب من أذون الخزانة، وهو ما يأتي في إطار التحركات التي تشهدها رؤوس الأموال مع تصاعد التوترات الإقليمية.

وأضافت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن مبيعات الأفراد ساهمت أيضًا في زيادة الضغوط على الأسهم، رغم الدور الذي لعبه المستثمرون الأفراد في دعم السوق خلال الفترة الماضية.

حالة الترقب لا تزال تسيطر على المتعاملين

وأشارت إلى أن حالة الترقب لا تزال تسيطر على المتعاملين، انتظارًا لما ستسفر عنه التطورات في المنطقة، مؤكدة أن الخسائر التي سجلتها البورصة خلال جلسة اليوم تجاوزت 171 مليار جنيه من رأس المال السوقي.