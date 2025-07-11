ياسمين عز: الراجل مصدر المسك وريحته بتفوح .. ومينطبقش عليه النظافة الشخصية

قالت الإعلامية ياسمين عز إن النظافة الشخصية للرجل تختلف عن نظافة المرأة، موضحة أن الرجال ليسوا بحاجة للاستحمام المتكرر كما تفعل النساء، وأنه لا توجد ضرورة لهم للحفاظ على رائحة عطرة دائمًا، خاصة وأنهم فُطروا على رائحة "المسك" التي تفوح منهم.

وقالت ياسمين عز:"الراجل ربنا خلقه من فصيلة الغزال، وهو مصدر المسك وريحته بتفوح في الشارع، فمينطبقش عليه أي حاجة في النظافة الشخصية، مش لازم يستحمي كل شوية."

نصائح للسيدات من ياسمين عز

كما أضافت عز عدد من النصائح للسيدات بشأن النظافة الشخصية، والاهتمام بالمظهر العام، مشيرة إلى بعض التفاصيل الصغيرة التي قد يهملها الكثيرون:

وأكملت عز: "كيس المخدة لازم يتغير عشان ميتطلعش ليكي بقوقة وأوضتك لازم تبقى نظيفة، مينفعش تخرجي بتلمعي وأنتي أوضتك يعيش فيها الجراد."