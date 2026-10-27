الخارجية القطرية: على إيران إظهار حسن النية ووقف تهديداتها لدول الخليج العربي

دعت وزارة الخارجية القطرية، إيران إلى إظهار حسن النية تجاه دول الخليج العربي، عبر وقف التهديدات، مؤكدة أن نجاح أي جهود للوساطة يتطلب اتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة.

وأكدت الخارجية القطرية أن من أهم هذه الخطوات ومن بينها ضمان حرية الملاحة وإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة التجارة الدولية.

وقالت الخارجية القطرية: جهود الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ودول حلف مكة مكملة للجهود التي تقوم بها قطر وباكستان.

وذكرت الخارجية القطرية: زيارة الوفد القطري إلى طهران تأتي في إطار دعم جهود الوساطة لنزع فتيل الأزمة الحالية والمنطقة بحاجة إلى منظومة أمنية إقليمية جديدة تراعي سيادة الدول.

وأكدت الخارجية القطرية: جهود الوساطة تركز على خفض التصعيد تمهيدا لإنهاء الأزمة بين واشنطن وطهران بالطرق السلمية و المشاورات مستمرة بين الشركاء الإقليميين والدوليين لإنهاء الأزمة بين واشنطن وطهران بشكل نهائي.