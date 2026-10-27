الصين تحتج على قوة الشرطة البريطانية المفرطة ضد مواطنين صينيين

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قدمت الصين احتجاجات رسمية بشأن استخدام الشرطة البريطانية المفرط للقوة ضد مواطنين صينيين في المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الصين تعرب عن استيائها الشديد وقلقها البالغ إزاء ممارسات إنفاذ القانون التعسفية والمفرطة التي تقوم بها الشرطة البريطانية.

وأوضح قوه أن وزارة الخارجية الصينية والسفارة الصينية في المملكة المتحدة تلقتا مؤخرا بلاغات متعددة تفيد بقيام مسؤولي الحدود البريطانيين باحتجاز مواطنين صينيين واستجوابهم لفترات طويلة، فضلا عن مصادرة أجهزتهم الإلكترونية الشخصية، مثل الهواتف المحمولة.

وأشار إلى أن الصين قدمت احتجاجات رسمية شديدة اللهجة إلى الجانب البريطاني، مؤكدا أن الصين ستبذل قصارى جهدها لحماية سلامة مواطنيها وصون حقوقهم ومصالحهم المشروعة.

كما نصح قوه المواطنين الصينيين الذين يخططون للسفر إلى المملكة المتحدة بضرورة الاطلاع بعناية على التنبيهات الصادرة عن السفارة الصينية في المملكة المتحدة، وذلك لتجنب التعرض لأي متاعب أو خسائر.