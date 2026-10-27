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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هل انتهت موجة الصعود؟ انخفاض جديد في أسعار الدولار الآن بالبنوك

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
آية الجارحي

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء، لأول مرة منذ أسبوعين، عقب موجة قوية من الارتفاعات.

أسعار الدولار اليوم 

سعر الدولار في المصرف المتحد 56.18 جنيه للشراء و56.28 جنيه للبيع.  

 سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 56.18 جنيه للشراء و56.28 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك البركة 56.17 جنيه للشراء و56.27 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك فيصل  56.17 جنيه للشراء و56.27 جنيه للبيع.  

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 56.16 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش إس بي سي 56.18 جنيه للشراء و56.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 56.16 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 56.16 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار 

وسجل أعلى سعر للدولار اليوم 56.18 جنيه للشراء و56.28 جنيه للبيع، بعد أن كان قد وصل إلى 56.23 جنيه للشراء و56.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر 56.16 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  56.16 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  56.16 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع.  

 

سعر صرف الدولار الآن 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 56.16 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 56.16 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس  56.15 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك نكست 56.15 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك المصرف الخليجي 56.15 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي 56.13 جنيه للشراء و56.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري  56.12 جنيه للشراء و56.22 جنيه للبيع.      

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