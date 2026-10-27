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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جماعي في أسعار الدولار الآن في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تراجع سعر الدولار اليوم، الثلاثاء، مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات بعد موجه قوية من الارتفاعات شهدتها الأيام الماضية.

تراجع أسعار الدولار

وهبط سعر صرف الدولار بنحو 15 قرشا تقريبا في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدولار اليوم، الثلاثاء 27-10-2026، ضمن نشرته الخدمية. 

وسجل الدولار في بنك مصر 56.16 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 

 بينما بلغ في بنك قناة السويس وبنك البركة وبنك فيصل الإسلامي 56.15 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك نكست والبنك العربي الأفريقي الدولي 56.13 جنيه للشراء و56.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

فيما بلغ في بنك الإسكندرية 56.12 جنيه للشراء و56.22 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك SAIB وبيت التمويل الكويتي 56.11 جنيه للشراء و56.21 جنيه للبيع.

بينما بلغ في بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد وبنك قطر الوطني الأهلي 56.10 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع.

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