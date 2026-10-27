قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحالف يعلن اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه الرياض
شركة تجسس إسرائيلية تستهدف مستخدمي ستارلينك في أكثر من 100 دولة
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية بشأن نهر النيل.. والتعاون يعزز التنمية والاستفرار
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات شراكة لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل
نتنياهو يدلي بصوته في القدس المحتلة ويطلق نداء طوارئ.. وإقبال تاريخي يهز انتخابات الكنيست
بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة
سلطات موناكو تحتجز رجلًا على خلفية وفاة أحد أفراد الأسرة الأميرية
دون إصابات .. وكيل تعليم أسيوط يتفقد جهود السيطرة على حريق بمدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية
وزير الخارجية: نستهدف توسيع محفظة مشروعات بنك الاستثمار الأوروبي وتعزيز الاستثمارات التنموي
مي عبد الحميد: انشاء 20 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل في 8 مدن
شيخ الأزهر: بيت العائلة المصرية نجح في محاصرة الفتن الطائفية ومواجهة التطرف والتشدد
كسروا الحائط وحرقوا المحل.. سرقة 3 كيلو ذهب و800 ألف جنيه من جواهرجي بالطالبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من قلب الوديان إلى الفصول.. القوافل التعليمية تصل 6 مدارس في رأس سدر

قواقل الوديان
قواقل الوديان
ايمن محمد

واصلت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء تنفيذ القوافل التعليمية المجانية بمدارس القرى والوديان والتجمعات البدوية، مستهدفةً الوصول إلى الطلاب في المناطق النائية، وتقديم الدعم التعليمي لهم، بما يسهم في تحسين مستواهم الدراسي وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية بين أبناء المحافظة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتوفير سبل الدعم اللازمة للطلاب، خاصة في المناطق النائية والتجمعات البدوية.

وقالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى تنفيذ قافلة تعليمية بإدارة رأس سدر التعليمية، استهدفت 6 مدارس بالقرى والوديان، ضمن خطة المديرية للتعامل مع العجز في أعداد المعلمين ببعض المدارس، وفقًا للإمكانات المتاحة، موضحةً أن القافلة تضم موجهي المواد الدراسية الأساسية ومعلميها لتقديم الدعم التعليمي للطلاب.

وأوضحت أن تنظيم القافلة جرى بالتنسيق مع رئيس مدينة رأس سدر، لتوفير وسائل انتقال مناسبة لأعضائها، تحت إشراف ورعاية محافظ جنوب سيناء، في إطار تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتعليمية، وتكثيف الجهود الرامية إلى تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب بمختلف المناطق.

وأضافت أنه جرى التأكيد على مديري الإدارات التعليمية بمختلف مدن المحافظة ضرورة مرافقة القوافل التعليمية، وإعداد تقارير يومية لمتابعة سير العمل ومدى انتظام تنفيذها، مشددةً على أن طلاب المدارس بالمناطق النائية يستحقون الاهتمام والرعاية، وأن ضمان حصولهم على حقهم في التعليم مسؤولية مشتركة تسهم في بناء الإنسان وتحقيق أهداف الدولة في تطوير المنظومة التعليمية.

من جانبها، قالت سحر سلطان محمود، موجه اللغة العربية ومسؤول القوافل التعليمية بالمديرية، إن القافلة التي نُفذت بإدارة رأس سدر التعليمية شملت 6 مدارس، هي: مدرسة السحيمي الابتدائية، ومدرسة عين سدر الابتدائية، ومدرسة محمد نجيب بالريني للتعليم الأساسي، ومدرسة الشهيد أحمد بدوي بالنهايات، ومدرسة حامد محمد عياد بمدخل أبو جعدة، ومدرسة محمود حربي للتعليم الأساسي بوادي الحمة.

وأشارت إلى أن خطة القوافل التعليمية خلال شهر نوفمبر المقبل تتضمن استهداف 4 مدارس بإدارة رأس سدر التعليمية، هي: مدرسة الشيخ عمرو، ومدرسة حامد محمد عياد بمدخل أبو جعدة، ومدرسة عين سدر، ومدرسة الشهيد أحمد بدوي بالنهايات، استمرارًا لجهود دعم الطلاب وتوفير الخدمات التعليمية بالمناطق البعيدة عن مراكز المدن.

ووجهت الشكر والتقدير إلى محمد عيد، مدير إدارة رأس سدر التعليمية، والشيماء عبد العال، مسؤول القوافل بالإدارة، تقديرًا لجهودهما في تنظيم القافلة ودعم تنفيذ أنشطتها، كما أعربت عن تقديرها للدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، لدعمها المستمر للقوافل التعليمية وحرصها على تحقيق أهدافها.

وأكدت أن القوافل التعليمية تمثل خطوة مهمة نحو توفير فرص تعليمية أفضل لأبناء والوديان والتجمعات البدوية، وتخفيف آثار نقص المعلمين ببعض المدارس، بما يعزز فرص الطلاب في الحصول على تعليم جيد، ويدعم جهود تطوير العملية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء.

جنوب سيناء قوافل الوديان تعليم راس سدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف : الاختبارات الشفوية لمسابقة الابتهال والأذان 1 نوفمبر

جانب من الجولة

محافظ البحر الأحمر: المؤسسات الدينية تؤدي دورا كبيرا في نشر الفكر الوسطي وتعزيز الانتماء الوطني

شيخ الأزهر خلال مقابلته للسفير الدنماركي

السفير الدنماركي: الأزهر يحظى بمكانة عالمية لدى المسلمين ومحبي السلام والأخوة حول العالم

بالصور

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ.. هل الأرقام دقيقة؟

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد