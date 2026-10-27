من قلب الوديان إلى الفصول.. القوافل التعليمية تصل 6 مدارس في رأس سدر

واصلت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء تنفيذ القوافل التعليمية المجانية بمدارس القرى والوديان والتجمعات البدوية، مستهدفةً الوصول إلى الطلاب في المناطق النائية، وتقديم الدعم التعليمي لهم، بما يسهم في تحسين مستواهم الدراسي وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية بين أبناء المحافظة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتوفير سبل الدعم اللازمة للطلاب، خاصة في المناطق النائية والتجمعات البدوية.

وقالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى تنفيذ قافلة تعليمية بإدارة رأس سدر التعليمية، استهدفت 6 مدارس بالقرى والوديان، ضمن خطة المديرية للتعامل مع العجز في أعداد المعلمين ببعض المدارس، وفقًا للإمكانات المتاحة، موضحةً أن القافلة تضم موجهي المواد الدراسية الأساسية ومعلميها لتقديم الدعم التعليمي للطلاب.

وأوضحت أن تنظيم القافلة جرى بالتنسيق مع رئيس مدينة رأس سدر، لتوفير وسائل انتقال مناسبة لأعضائها، تحت إشراف ورعاية محافظ جنوب سيناء، في إطار تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتعليمية، وتكثيف الجهود الرامية إلى تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب بمختلف المناطق.

وأضافت أنه جرى التأكيد على مديري الإدارات التعليمية بمختلف مدن المحافظة ضرورة مرافقة القوافل التعليمية، وإعداد تقارير يومية لمتابعة سير العمل ومدى انتظام تنفيذها، مشددةً على أن طلاب المدارس بالمناطق النائية يستحقون الاهتمام والرعاية، وأن ضمان حصولهم على حقهم في التعليم مسؤولية مشتركة تسهم في بناء الإنسان وتحقيق أهداف الدولة في تطوير المنظومة التعليمية.

من جانبها، قالت سحر سلطان محمود، موجه اللغة العربية ومسؤول القوافل التعليمية بالمديرية، إن القافلة التي نُفذت بإدارة رأس سدر التعليمية شملت 6 مدارس، هي: مدرسة السحيمي الابتدائية، ومدرسة عين سدر الابتدائية، ومدرسة محمد نجيب بالريني للتعليم الأساسي، ومدرسة الشهيد أحمد بدوي بالنهايات، ومدرسة حامد محمد عياد بمدخل أبو جعدة، ومدرسة محمود حربي للتعليم الأساسي بوادي الحمة.

وأشارت إلى أن خطة القوافل التعليمية خلال شهر نوفمبر المقبل تتضمن استهداف 4 مدارس بإدارة رأس سدر التعليمية، هي: مدرسة الشيخ عمرو، ومدرسة حامد محمد عياد بمدخل أبو جعدة، ومدرسة عين سدر، ومدرسة الشهيد أحمد بدوي بالنهايات، استمرارًا لجهود دعم الطلاب وتوفير الخدمات التعليمية بالمناطق البعيدة عن مراكز المدن.

ووجهت الشكر والتقدير إلى محمد عيد، مدير إدارة رأس سدر التعليمية، والشيماء عبد العال، مسؤول القوافل بالإدارة، تقديرًا لجهودهما في تنظيم القافلة ودعم تنفيذ أنشطتها، كما أعربت عن تقديرها للدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، لدعمها المستمر للقوافل التعليمية وحرصها على تحقيق أهدافها.

وأكدت أن القوافل التعليمية تمثل خطوة مهمة نحو توفير فرص تعليمية أفضل لأبناء والوديان والتجمعات البدوية، وتخفيف آثار نقص المعلمين ببعض المدارس، بما يعزز فرص الطلاب في الحصول على تعليم جيد، ويدعم جهود تطوير العملية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء.