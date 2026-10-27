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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أستراليا تتعهد بتعزيز الإجراءات الأمنية للسياسيين عقب هجوم على نائبة

أستراليا تتعهد بتعزيز الإجراءات الأمنية للسياسيين عقب هجوم على نائبة
أستراليا تتعهد بتعزيز الإجراءات الأمنية للسياسيين عقب هجوم على نائبة
أ ش أ

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم /الثلاثاء/، إن الحكومة تراجع إجراءات أمنية جديدة لحماية السياسيين، عقب تعرض النائبة هيلين هاينز لهجوم أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة.

وأوضح ألبانيزي، خلال اجتماع لحزب العمال الحاكم في كانبرا، أنه طلب تسريع مراجعة الترتيبات الأمنية الخاصة بأعضاء البرلمان، بعد إصابة هاينز بجروح بالغة في الهجوم الذي تعرضت له في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأضاف أن أعضاء البرلمان اقترحوا مجموعة من الخيارات، من بينها تزويدهم بأجهزة إنذار للطوارئ أو أزرار استغاثة لتنبيه السلطات في حال تعرضهم لهجمات، متعهدا باستجابة حكومية سريعة.

وقال ألبانيزي: "أعلم أن كثيرا منكم واجهوا تزايدا في السلوك العدواني والتهديدات، سواء عبر الإنترنت أو بشكل مباشر.. فقد وُجهت إليكم وإلى أفراد أسرِكم تهديدات بغيضة، كما تعرضت مكاتبكم الانتخابية لأعمال تخريب".

وفقدت هاينز، التي تشغل مقعدا مستقلا في البرلمان عن دائرة تقع شمال شرقي ملبورن منذ عام 2019، ساقيها بعدما صدمتها سيارة خارج مكتبها الانتخابي في 19 أكتوبر الجاري، في واقعة وصفها ألبانيزي بأنها هجوم متعمد.

ولا تزال هاينز تتلقى العلاج في المستشفى حتى اليوم، وحالتها خطيرة لكنها مستقرة.

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إجراءات أمنية جديدة لحماية السياسيين النائبة هيلين هاينز لهجوم أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة

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