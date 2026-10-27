رئيس جامعة سوهاج: حصول الجامعة على المركز الثاني في محو الأمية يعكس نجاح جهودنا المجتمعية

أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة حققت المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في ملف محو الأمية عن دورة يوليو، بإجمالي 11 ألفًا و140 دارسًا ناجحًا، مشيرًا إلى أن ذلك الإنجاز يعكس نجاح جهود الجامعة في دعم المشروع القومي لمحو الأمية، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ خطط الدولة للقضاء على الأمية وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور حسان النعماني، فى -تصريح له اليوم/الثلاثاء/ - إن هذا التقدم يأتي ترجمة لالتزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على الإسهام في تحقيق أهداف المبادرات القومية التي تستهدف القضاء على الأمية.

وأكد رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها لما له من دور مهم في تحسين مستوى الوعي والمعرفة لدى المواطنين.

وأضاف رئيس الجامعة، بأن جامعة سوهاج ستواصل جهودها في دعم المبادرات القومية لمحو الأمية، من خلال تعزيز مشاركة الطلاب في هذا الملف المجتمعي المهم، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن حصول الجامعة على هذا المركز المتقدم جاء ثمرة لتكامل الجهود بين الجامعة وكلياتها وطلابها والجهات المعنية بمحو الأمية، لافتًا إلى أن نجاح 11 ألفًا و140 دارسًا خلال دورة يوليو يمثل خطوة مهمة في مسار مواجهة الأمية، ويؤكد قدرة الجامعة على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف المشروع القومي لمحو الأمية.