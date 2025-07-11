عبد العزيز مخيون يكشف عن مواقف نادرة جمعته بسعاد حسني ومحمد عبد الوهاب

شارك الفنان عبد العزيز مخيون في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، وفتح قلبه للحديث عن مواقف نادرة جمعته بكل من الفنانة الراحلة سعاد حسني، والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.

عتاب سعاد حسني لمخيون.. نصيحة لم يسمعها في وقتها

كشف مخيون خلال اللقاء، عن موقف مؤثر مع سعاد حسني، حيث وجهت له عتابًا رقيقًا؛ بعد أن سمعته يتحدث مع فريق الإنتاج، وقالت له: "إنت مش عارف تدير نفسك وموهبتك.. الثقافة لوحدها مش كفاية، لازم تجيب حد يدير لك شغلك".

وأضاف مخيون بحسرة: "للأسف ماسمعتش كلامها وندمت، لأن البساطة في الزمن ده بتتفهم غلط".

أول لقاء مع محمد عبد الوهاب.. تصحيح المسار والدروس الثمينة

تحدث مخيون أيضًا عن أول لقاء له مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، حيث قدم شخصية عبد الوهاب في مسلسل "أمير الشعراء" دون علمه.

وقال مخيون: "فوجئت برد فعل عبد الوهاب في المكالمة الأولى، لكنه دعاني إلى لقاء خاص في منزله".

وأضاف: "قعدت معاه ساعة كاملة، وكان مبسوط وحسّ إنه رجع لذكريات جميلة.. صحح لي حاجات كتير في طريقته وسلوكه، وقال لي: لازم تطلع في الإيافة الكاملة، قالي كمان إني شبهه".