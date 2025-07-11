مصطفى بكري : فيه مؤامرة تستهدف مصر

أكد الإعلامي مصطفى بكري على أن هناك مؤامرة تستهدف هذا الوطن، متسائلا: «هل يستطيع أحد أن ينكر أن الأيادي التي تلعب هنا وهناك وتسعى بكل ما تملك إلى تشويه صورة الوطن وإلى زيادة حدة الاحتقان على الأرض المصرية يمكن أن تكون بريئة؟».

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن كل مواطن مصري يعرف تماما حقيقة ما يجرى، وذلك لأن الشعب مرّ بتلك التجربة في فترة صعبة من فترات سابقة.

أزمة طارئة أو موقف معين

وأشار إلى أن القضية أكبر من خلاف سياسي، وأكبر من أي شيء آخر، سواء كان أزمة طارئة أو موقف معين، القضية هي مصر، فمصر هي المستهدفة والمطلوب إسقاطها.