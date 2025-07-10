مصطفى بكري: ننتظر في أسرع وقت أن يقدم تقرير للرأي العام لكشف أسباب حريق سنترال رمسيس

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر صرف مليون و 100 أالف لكل أسرة من اسر ضحايا سنترال رمسيس، إضافة إلى صرف 175 الف لكل اسرة مصاب، مشيرا إلى أن هذا موقف يستحق التقدير والإحترام.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه ننتظر في اسرع وقت أن يقدم تقرير للرأي العام، لكشف أسباب ما حدث من حريق سنترال رمسيس، مؤكدا أنه لا بد من محاسبة المسئول عن ما حدث.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه نتمنى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة مواجهة كل أشكال الإنحراف الاداري والمالي،

فبلدنا عايزة أمل.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن ننسى البطال الذين تصدروا وقاموا بعمل المستحيل، فضباط وجنود الحماية المدنية للإطفاء المصري، قاموا بعمل المستحيل، مؤكدا أن الرئيس السيسي كان بتابع لحظة بلحظة.