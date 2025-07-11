أخبار التوك شو|مصطفى بكري: ننتظر في أسرع وقت أن يقدم تقرير للرأي العام لكشف أسباب حريق سنترال رمسيس.. الإتصالات: تعويض المستخدمين 10جيجا للإنترنت الأرضي و5 للمحمول بعد حادث سنترال رمسيس

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



مصطفى بكري: ننتظر في أسرع وقت أن يقدم تقرير للرأي العام لكشف أسباب حريق سنترال رمسيس

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر صرف مليون و 100 أالف لكل أسرة من اسر ضحايا سنترال رمسيس، إضافة إلى صرف 175 الف لكل اسرة مصاب، مشيرا إلى أن هذا موقف يستحق التقدير والإحترام.

الإتصالات: تعويض المستخدمين 10جيجا للإنترنت الأرضي و5 للمحمول بعد حادث سنترال رمسيس

قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للإتصالات أنه تم التعامل على الفور بعد حادث سنترال رمسيس وتفعيل الخطة البديلة والتعامل بعودة الخدمة سريعا .

خوفا من وقوع المواطن فريسة.. شعبة الأدوية تطالب بزيادة الأسعار

تطرق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع الأدوية في مصر بسبب تزايد تكاليف الإنتاج.

حسام المندوه: نجاح البكالوريا المصرية مرهون بجودة المعلم واستعداد الوزارة

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن نجاح نظام البكالوريا المصرية المقترح، يعتمد بالدرجة الأولى على جودة المعلم، واستعداد وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية قادرة على تفعيل النظام الجديد بكفاءة.

وزيرة البيئة: نصف الشعب المرجانية في منطقة البحر الأحمر معلنة كمحمية طبيعية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه يتم وضع خطة إدارة بيئية لإدارة وحماية المحميات الطبيعية .

ياسمين عز للرجالة: لازم تستغل الموقف لما مراتك تقولك تليفونك مقفول ليه قولها الشبكة بايظة

وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة للرجالة تزامنا مع انقطاع الإتصالات بعد حادث سنترال رمسيس قائلا : لازم تستغل الموقف لما مراتك تقولك تليفونك مقفول ليه قولها الشبكة بايظة .



الحبتور: تابعت باهتمام بيان الحكومة المصرية بشأن أرض الساحل الشمالي

أكد خلف الحبتور، رجل الاعمال الاماراتي، أنه تابع باهتمام ما صدر عن الحكومة بشأن ما أُثير مؤخرًا حول قطعة أرض في الساحل الشمالي تم عرضها عليه، مشيرا إلى أنه أشكر مجلس الوزراء المصري على التوضيخ.



شرباص : خفض الفائدة أنعش سوق السيارات في مصر ورفع المبيعات.. فيديو

أكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سوق السيارات المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث انخفاض الأسعار أو ارتفاع المبيعات، مرجعًا ذلك إلى حزمة من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها خفض أسعار الفائدة.

يونيسف: 519 طفلًا في غزة دخلوا دائرة سوء التغذية الحاد في مايو الماضي

أكد كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة اليونيسف في الأراضي الفلسطينية، أن القانون الدولي واضح في تحديد مسؤولية إيصال المساعدات، لكن إسرائيل تخرق هذه القواعد بشكل يومي، دون محاسبة.

ترامب: على الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بسرعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه على الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بسرعة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.





