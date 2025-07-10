قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف أكون مستجاب الدعاء؟.. 8 خطوات مجربة لا تفوتها
جروبات الغش تزعم تسريب "الأحياء والرياضيات" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة..والتعليم تنفي
لفطار الحضانة.. طريقة عمل ميني كرواسون
تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025
مع السلامة يا صاحبي.. صبري فواز ينعى المخرج سامح عبد العزيز
في ختام امتحانات الثانوية العامة| عمليات التعليم تتابع وصول الأسئلة إلى اللجان
بنسبة 50%.. ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على واردات النحاس لدواعٍ أمنية
منتج «الدشاش» آخر أفلام سامح عبد العزيز: الله يرحمك يا أطيب خلق الله
4 أعمال تنجي صاحبها من عذاب القبر.. احرص عليها
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات العربية في مصر يوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنسبة 50%.. ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على واردات النحاس لدواعٍ أمنية

ترامب
ترامب
أحمد قاسم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس إلى الولايات المتحدة، في إجراء وصفه بـ"الضروري للأمن القومي"، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، وذلك في خطوة غير مسبوقة تمسّ أحد المعادن الحيوية للصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "أُعلنُ عن رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس، اعتبارًا من الأول من أغسطس، بعد أن تلقيت تقييمًا أمنيًّا وطنيًّا متينًا"، في إشارة إلى تحقيق أجرته وزارة التجارة في وقت سابق من هذا العام، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

النحاس: مادة حيوية للدفاع والطاقة والرقمنة

وأكد ترامب أن النحاس يُعد ثاني أكثر المواد استخدامًا في وزارة الدفاع الأمريكية، مشيرًا إلى أهميته الإستراتيجية في تصنيع المعدات العسكرية مثل الطائرات والسفن والذخائر، إلى جانب دوره الأساسي في صناعات مدنية وتقنية حساسة، تشمل أشباه الموصلات، ومراكز البيانات، وأنظمة الدفاع الصاروخي، ومشاريع الطاقة الخضراء.

ويأتي القرار في ظل سعي الإدارة الأمريكية إلى تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتخفيف التبعية للمصادر الخارجية، خصوصًا في ما يتعلق بالمواد الإستراتيجية التي تدخل في صلب الأمن القومي والابتكار التكنولوجي. ويعكس هذا التوجه تحولا واضحا في السياسة الصناعية الأمريكية تحت إدارة ترامب، التي تضع "السيادة التصنيعية" على رأس أولوياتها.

توسيع نطاق الحرب التجارية باسم "تصحيح الميزان"

ويُعتبر هذا القرار استكمالًا لحزمة من الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب في أبريل الماضي، وشملت معظم واردات الولايات المتحدة، مع نسبة دنيا من الرسوم لا تقل عن 10%. تلك الإجراءات استثنت حينها معادن كالذهب والنحاس والنفط والأدوية، لكن يبدو أن النحاس خرج الآن من قائمة "الاستثناءات".

ويقول مراقبون إن هذا التراجع عن استثناء النحاس قد يكون مرده تزايد القلق داخل الإدارة الأمريكية من تنامي الطلب العالمي عليه، خصوصًا من الصين ودول مجموعة "بريكس"، التي تسعى بدورها لتعزيز قدراتها الصناعية والتقنية، مما يخلق منافسة محتدمة على المواد الخام.

ترامب رسوم جمركية النحاس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر

الكلمة العليا لمصر.. نتنياهو: لن نرحل الفلسطينيين عن غزة أو يجبرهم أحد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

المتسبب فى كسر اللمبة

حبس المتهم بكسر لمبة القطار الروسي بأسوان 3سنوات

الإيجار القديم

بعد تصريحات الحكومة.. حالات إخلاء عقار الإيجار القديم

شيكابالا

شيكابالا يدافع عن إبراهيم سعيد: مش وقت شماتة كلنا بنغلط

رئيس الوزراء

قرار عاجل من رئيس الوزراء لمنع قطع الكهرباء وتحفيف الأحمال

آثار

الأعلى للآثار: إلغاء المساواة بين الزائر العربى والمصرى والتطبيق يناير 2026

صورة أرشيفية

متحدث الوزراء: إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات لمستأجري الإيجار القديم

ترشيحاتنا

المخرج سامح عبد العزيز

مراد مكرم ينعى المخرج سامح عبد العزيز

الفنانة جاسيكا حسام الدين

بعد كامل العدد في رمضان 2025.. جاسيكا حسام الدين في مسلسل underage

سامح عبد العزيز

صدمة كبيرة.. هند عاكف تنعى المخرج سامح عبد العزيز

فيديو

غادة عبد الرازق

محدش يجيب سيرتي.. غادة عبدالرازق ترد على اتهامها بالنصب على شركة فرنسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد