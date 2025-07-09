منها 3 دول عربية.. ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة تصل إلى 30%

أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل إلى قادة خمس دول أخرى، اليوم، الأربعاء، ليُضافوا إلى قائمة متنامية من شركاء الولايات المتحدة التجاريين الذين فرض عليهم رسومًا جمركية جديدة، بحسب "سي ان ان عربية".



وتدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل، لحين حدوث مفاوضات، وهذه الدول هي: الفلبين ومولدوفا والجزائر وليبيا والعراق، حيث وصلت الرسوم إلى 30% على البضائع التي تشحنها هذه الدول إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب الثلاثاء: "الرسالة تعني إبرام صفقة"، ولكن يبدو أن بعض الدول لا تنظر إلى هذه الرسائل بهذه الطريقة، جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء إداراته، وفقا لـ "سي ان ان عربية".

وفي الرسائل، كتب ترامب أنه يُبدي اعتراضًا خاصًا على العجز التجاري الذي تُعانيه الولايات المتحدة مع الدول الأخرى، ما يعني أن أمريكا تشتري سلعًا أكثر من تلك الدول مُقارنةً بكمية صادرات الشركات الأمريكية إلى تلك الدول، وقال ترامب أيضًا إن الرسوم الجمركية ستُفرض ردًا على سياسات أخرى يراها تعيق بيع السلع الأمريكية في الخارج.

ومنذ إعلان ترامب عن ما يُسمى بالرسوم الجمركية "المتبادلة" في أبريل، تُجري الولايات المتحدة وشركاء تجاريون مُختلفون مفاوضات بشأن اتفاقيات تجارية جديدة.