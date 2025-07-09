اليمن.. القبض على مسئول حوثي بارز قبيل مغادرته البلاد

نجحت السلطات اليمنية اليوم ، الأربعاء، في إيقاف وزير الخارجية السابق في حكومة ميليشيا الحوثي غير المعترف بها أثناء محاولته مغادرة اليمن عبر مطار عدن.

وذكر مصدر أمني يمني في تصريحات صحفية إن السلطات الأمنية في مطار عدن الدولي أوقفت وزير الخارجية السابق في حكومة الحوثي غير المعترف بها، هشام شرف، أثناء محاولته مغادرة البلد عبر مطار عدن، بعد التحقق من وثائقه وهويته ووضعه القانوني.



وأشار المصدر إلى أن شرف الذي كان مرتبطا سابقا بالجهاز الأمني للحوثيين، لافتا إلى انه كان في طريقه إلى إثيوبيا قبل أن يتم توقيفه في مطار عدن الدولي.

وذكر المصدر أن "السلطات الأمنية تحفظت على هشام شرف ونقلته إلى الجهات المعنية تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ويشار إلى أن شرف قد شغل منصب وزير خارجية مليشيات الحوثي منذ آخر نوفمبر 2016 وحتى أغسطس 2024، عندما تم استبداله بجمال عامر.

ويعد شرف، هو ثاني عنصر قيادي حوثي يتم توقيفه خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد اعتقال القيادي الحوثي محمد أحمد علي الزايدي أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر منفذ صرفيت في المهرة.



