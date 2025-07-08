الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الحوثي على "ماجيك سيز" ويحذر من كارثة بيئية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن الاتحاد الأوروبي أدان الهجوم الحوثي على السفينة ماجيك سيز بالبحر الأحمر وحذر من احتمالات وقوع كارثة بيئية.

وأكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام ابو عبيدة أن عملية بيت حانون المركبة هي ضربةٌ إضافيةٌ سددتها عناصر الحركة الأشداء لهيبة جيش الاحتلال الهزيل ووحداته الأكثر إجراماً في ميدانٍ ظنّه الاحتلال آمناً بعد أن لم يُبقِ فيه حجراً على حجر.

وقال ابو عبيدة في تصريحات: إن معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلونا مع العدو من شمال القطاع إلى جنوبه ستكبّده كل يومٍ خسائر إضافية.

وأضاف: ولئن نجح مؤخراً في تخليص جنوده من الجحيم بأعجوبة، فلربما يفشل في ذلك لاحقاً ليصبح في قبضتنا أسرى إضافيون.

وتابع: أن صمود شعبنا وبسالة مقاوميه الشجعان هما حصراً من يصنعان المعادلات ويرسمان معالم المرحلة القادمة.

وأتم: إن القرار الأكثر غباءً الذي يمكن أن يتخذه نتنياهو سيكون الإبقاء على قواته داخل القطاع.