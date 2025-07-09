إسرائيل تعلن استلام شحنة جرافات D9 أمريكية بعد الإفراج عنها من إدارة ترامب

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، استلام شحنة من جرافات D9 الأمريكية، التي تم الإفراج عنها مؤخرا من قبل الإدارة الأمريكية الحالية، بعد أن كانت مجمدة خلال الفترة الماضية.

وأوضح بيان رسمي، أنه تم استلام الشحنة في ميناء حيفا، والتي شملت عشرات الجرافات ومعدات إضافية مخصصة للقوات البرية.

وكانت هذه الشحنة قد توقفت خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، قبل أن يسمح بإرسالها إلى إسرائيل مؤخرا.

وفي سياق متصل، دعا وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريحات أدلى بها يوم الاثنين، الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط على إيران لوقف إعادة بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية.

البرنامج النووي الإيراني



وفي مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست، قال كاتس إن التهديد الإيراني الصاروخي يمثل أولوية أمنية لإسرائيل في المرحلة الراهنة، أكثر من القلق حول عودة البرنامج النووي الإيراني في المستقبل القريب.

وأضاف أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لضربات مؤثرة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، ما تسبب في تأخيره لعدة سنوات، وتكبد إيران خسائر مالية فادحة، قد تعيقها عن استئناف تطويره قريبا.

في المقابل، أشار كاتس إلى أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني لا يزال يشكل تهديدا، رغم الأضرار التي لحقت به، مؤكدًا أن أجزاء كبيرة منه لا تزال قائمة.