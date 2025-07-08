إسرائيل تقصف جنوب لبنان

تشن دولة الاحتلال الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء غارات جوية متجددة على الجنوب اللبناني حسب القاهرة الإخبارية،وكانت توقفت الغارات الجوية.

خلال زيارة السفير الأمريكي توم باراك للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون من أجل تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل،ولبنان وتضمن العرض الأمريكي إنسحاب قوات حزب الله في البداية من الجنوب اللبناني المحتل.

حتى يتحقق السلام بينما وصف حزب الله اللبناني بإن الورقة الأمريكية المقدمة ورقة استسلام،وقال أمين عام حزب الله نعيم قاسم بإن الحزب مستعد للسلام والحرب بذات الوقت مطالبا بإنسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة

وهو نفس الرد الذي قدمه الرئيس اللبناني بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بإنسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخمس المحتلة ليتحقق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.