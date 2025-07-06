أمين عام حزب الله:ن حن جزء من سلم ونهضة لبنان

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم اليوم الأحد أن الحزب مستعد لتحقيق السلام والالتزام به لتحقيق النهضة، والبناء للدولة اللبنانية،وإن الحزب مستعد للسلام، ومواصلة المقاومة بنفس الوقت.

وتعجب قاسم من المطالبات الإسرائيلية بتسليم حزب الله لصواريخه الباليستية التي تمثل القدرات الاستراتيجية للحزب في الدفاع عن الأراضي اللبنانية المحتلة وكرر قاسم بإن الحزب سينسحب من الجنوب اللبناني،ويسلم السلاح للدولة اللبنانية عندما تنسحب إسرائيل من التلال الخمس التي تحتلها في خطاب متلفز.

وجاءت كلمة أمين عام حزب الله عقب لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى الأمس السبت من أجل تحقيق سلام لبناني إسرائيلي،وجدد عون الدعوة لتنفيذ إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بإنسحاب تل أبيب من الجنوب اللبناني المحتل حتى تتحقق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.