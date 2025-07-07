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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة اللبنانية: 10 جرحى بينهم طفلة في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
محمد على

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، سقوط 10 جرحى بينهم طفلة في غاراتين شنتهما إسرائيل، الأحد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي، إن "غارة العدو الإسرائيلي على برج رحال قضاء صور أدت إلى إصابة 9 مواطنين بجروح".


ووفق المركز: "أدت غارة العدو على بلدة الزرارية قضاء صيدا إلى إصابة طفلة بجروح بليغة استدعت إدخالها العناية الفائقة".


وطبقا للوكالة الوطنية للإعلام: "توغلت قوة إسرائيلية بعد منتصف الليل، من منطقة خلة وردة الحدودية، وصولا إلى محيط بلدية عيتا الشعب وتمركزت في المنطقة".

وتشن قوات الاحتلال غارات في لبنان جنوبه وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط جنوبي لبنان.

وزارة الصحة اللبنانية 10 جرحى طفلة إسرائيل طوارئ الصحة العامة غارة العدو الإسرائيلي

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