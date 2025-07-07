أخبار العالم| نتنياهو يتجه للمضي قدما في اتفاق غزة.. وإسرائيل تشن غارات جوية مكثفة على مواقع حوثية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:
توغل إسرائيلي في جنوب لبنان وسط عمليات تجريف وتمشيط مسلح
أفادت وسائل إعلام لبنانية، فجر الاثنين، بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذت عملية توغل جديدة داخل بلدة "كفر كلا" الواقعة جنوبي البلاد، وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية الراية السوداء ضد الحوثيين
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق حملت اسم "الراية السوداء"، استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي في غرب اليمن، في إطار ما وصفه الجيش بـ"الرد العقابي" على الهجمات التي تنفذها الجماعة المدعومة من إيران ضد إسرائيل ومصالحها الإقليمية والدولية.
الدفاعات الروسية تسقط 150 مسيرة أوكرانية في يوم واحد
أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم بطائرات مسيّرة استهدف العاصمة، حيث تم إسقاط ست طائرات دون طيار قرب موسكو، وفق ما نشره في بيان عبر تطبيق "تليجرام".
صاروخان من اليمن نحو إسرائيل.. الدفاعات تتصدى وإنذارات في القدس والضفة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أنه رصد صاروخين أطلقتهما ميليشيا الحوثي من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا تفعيل منظومات الدفاع الجوي اعتراضًا لهما، بالتوازي مع تحذيرات أطلقتها الجبهة الداخلية في مناطق عدة من البلاد.
نتنياهو يتجه للمضي قدما في اتفاق غزة رغم انقسامات حكومية حادة
أفاد مسؤولون إسرائيليون شاركوا في الاجتماع المطول للحكومة، الذي عُقد ليل السبت برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن الأخير قرر المضي قدمًا في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن قطاع غزة، رغم المعارضة الصريحة التي يواجهها من جانب وزراء في حكومته، خصوصًا المنتمين لليمين المتشدد.
اليمن.. غارات إسرائيلية على الحديدة ووزير الدفاع يتوعد الحوثيين
أفادت مصادر يمنية، فجر الإثنين، بتعرض ميناء الحديدة في اليمن ومواقع أخرى بالمحافظة لغارات إسرائيلية.
ترامب: أتوقع اتفاق هدنة في غزة هذا الأسبوع
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة خلال هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن الاتفاق المحتمل قد يفضي إلى تحرير "عدد لا بأس به من الرهائن".