الدفاعات الروسية تسقط 150 مسيرة أوكرانية في يوم واحد

أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم بطائرات مسيّرة استهدف العاصمة، حيث تم إسقاط ست طائرات دون طيار قرب موسكو، وفق ما نشره في بيان عبر تطبيق "تليجرام".

وأشار إلى أن فرق الطوارئ تواصل أعمال الفحص في مواقع سقوط الشظايا، دون الحديث عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وفي سياق متصل، أكد حاكم منطقة لينينغراد، القريبة من مدينة سان بطرسبرغ، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين إضافيتين، من دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية.

إغلاق مؤقت للمجال الجوي

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية إغلاقًا مؤقتًا لعدد من المطارات في موسكو وسان بطرسبرغ ومناطق أخرى كإجراء احترازي عقب الهجمات، ما أدى إلى تأجيل عشرات الرحلات الجوية. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن "خطة ضمان السلامة الجوية في حالات الطوارئ".

وفي تطورات لاحقة مساء الأحد، أفاد مسؤولون محليون بأن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط سبع طائرات مسيرة فوق منطقة أوريول وسط البلاد، وثلاث فوق منطقة سمولينسك غربًا، وأربع أخرى في منطقة تفير شمال غربي موسكو، ما يرفع عدد الطائرات المسيّرة التي تم التصدي لها خلال اليوم إلى أعداد غير مسبوقة.

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 120 مسيّرة خلال الليل

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمتها الدفاعية أسقطت 120 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، معظمها في المناطق القريبة من الحدود مع أوكرانيا. كما أوضحت أن إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ منتصف الليل وحتى بعد ظهر الأحد بلغ 39 طائرة مسيرة إضافية، تركزت غالبيتها في وسط روسيا أو قرب المناطق الحدودية.