روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على العاصمة موسكو

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إحباط هجوم أوكراني على العاصمة الروسية، حيث تمكن الدفاع الجوي من صد هجوم طائرة مسيرة أوكرانية على موسكو.

وقال عمدة موسكو: صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية هجومًا شنته طائرتان مسيرتان معاديتان متجهتان إلى موسكو.

وأشار عمدة موسكو إلى أن المتخصصين من خدمات الطوارئ الروسية يعلمون في الوقت الحالي بموقع سقوط الحطام".

يذكر أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية صباح اليوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها تمكّنت من إسقاط 42 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الساعات الأخيرة، وذلك في أحدث تصعيد ميداني ضمن الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن المسيرات الأوكرانية حاولت استهداف مواقع متفرقة في جنوب روسيا، بما في ذلك منشآت عسكرية ومدنية. وأضاف البيان أن الهجمات شملت مناطق في مقاطعات روستوف وكراسنودار، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، التي تسيطر عليها روسيا منذ عام 2014 وتعتبرها جزءًا من أراضيها، بينما يراها المجتمع الدولي أرضًا أوكرانية محتلة.