19 شهيدا في قصف الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم السبت باستشهاد 19 فلسطينيا، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، في إطار العدوان المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن شهود عيان، قولهم إن مدفعية الاحتلال قصفت منطقة الزرقاء شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطيني على الأقل وإصابة آخرين.

وأضاف شهود العيان أن 5 مواطنين فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف استهدف مدرسة الشافعي بمنطقة عسقولة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع نسف الاحتلال مبان سكنية شرق المدينة.

وأوضحت وكالة وفا أن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.

وأضافوا أن شهيدين وصلا إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم المغازي.

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 7 مواطنين وإصابة أكثر من 10 في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال فجرا، باستهداف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد مواطن ونجله الوحيد إثر قصف الاحتلال غرب مدينة خان يونس.