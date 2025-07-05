ترامب "غير راضٍ " عن موقف بوتين بشأن أوكرانيا: يريد الاستمرار في قتل الناس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "غير سعيد" بشأن مكالمته الهاتفية مع فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، قائلا: إن الزعيم الروسي يريد فقط "الاستمرار في قتل الناس".

قال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "إنه وضع صعب للغاية. أخبرتكم أنني مستاء للغاية من مكالمتي مع الرئيس بوتين. إنه يريد أن يمضي قدمًا، ويواصل قتل الناس، وهذا أمر سيء".



وأشار ترامب أيضًا إلى أنه قد يكون مستعدًا أخيرًا لتشديد العقوبات ضد روسيا، بعد أن امتنع عن ذلك خلال الأشهر الستة الماضية بينما كان يحاول إقناع بوتين بإنهاء الحرب.

قال ترامب: "نتحدث كثيرًا عن العقوبات، وهو يُدرك أنها قد تُفرض".

وأضاف ترامب أنه أجرى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مكالمة استراتيجية للغاية" يوم الجمعة، مع تصاعد المخاوف في كييف بشأن تسليم المساعدات العسكرية الأمريكية.

وقال زيلينسكي في وقت سابق إن الزعيمين اتفقا على العمل على "تعزيز" الدفاعات الجوية الأوكرانية، في أعقاب أكبر قصف صاروخي وطائرات بدون طيار شنته روسيا حتى الآن.

وقال ترامب إنه ناقش أيضا إرسال صواريخ باتريوت الاعتراضية إلى أوكرانيا في مكالمة منفصلة مع المستشار الألماني فريدريش ميرز يوم الجمعة، على الرغم من أنه لم يوافق بعد على القيام بذلك.

وقال ترامب إن "ميرز يشعر بأنه يتعين عليهم القيام بواجب الحماية".