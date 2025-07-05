الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع اليونان وتوسيع الشراكة في مختلف المجالات

أعرب رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج عن استعداد بلاده لتعزيز أواصر التعاون مع اليونان وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات.

وأكد "لي" ، خلال اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء اليوناني كوستيس هاتزيداكيس ، استعداد الصين للعمل مع اليونان لتنفيذ خطة ميناء بيرايوس بجودة عالية، وتنمية التجارة الثنائية بشكل أكثر توازنا وتكاملا، وفقا لما أوردته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.

وأشار إلى لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارته للصين في نوفمبر 2023 حيث توصلا إلى توافقات مهمة بشأن تعميق العلاقات الثنائية، مؤكدا أنه على مدار العامين الماضيين، نفذت الصين واليونان نتائج الزيارة بنشاط، وعملتا معا على تعزيز التنمية عالية الجودة لتعاون "الحزام والطريق".

ولفت رئيس الوزراء الصيني إلى أن العام المقبل يصادف الذكرى العشرين للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين واليونان، مؤكدا استعداد الصين للعمل مع اليونان لمواصلة دعم المصالح الجوهرية لكل منهما، وتوسيع نطاق التعاون العملي في مختلف المجالات وتحقيق نتائج ملموسة.

كما أبدى استعداد الصين للعمل مع اليونان لتعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة النظيفة ونقل وتحويل الطاقة والذكاء الصناعي وتعزيز محركات جديدة للنمو الاقتصادي، موضحا أن الصين تدعم وتشجع الشركات الصينية على الاستثمار بنشاط في اليونان.

وأشار إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي يشتركان في مصالح مشتركة واسعة، وقال إنه في ظل تزايد الأحادية والحمائية عالميا، ينبغي على الصين والاتحاد الأوروبي إرسال رسالة إيجابية مشتركة لدعم التعددية والتجارة الحرة، والعمل معا لحماية العولمة الاقتصادية والنظام الاقتصادي والتجاري الدولي.

وأعرب عن أمله في أن تواصل اليونان دورها البناء في تعزيز تطوير العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، أعرب هاتزيداكيس عن اهتمام اليونان بتطوير علاقاتها مع الصين، وأكد استعدادها لتنفيذ التوافقات التي توصل إليه رئيسا الدولتين.