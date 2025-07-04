إيران تفتح مجالها الجوي لاستقبال الرحلات المدنية

قررت الدولة الإيرانية فتح مجالها الجوي لاستقبال رحلات الطيران المدني القادمة من مختلف دول العالم،وقد استقبلت رحلة قادمة من الإمارات بوقت سابق عقب توقف استمر لمدة 20 يوما حسب وسائل الإعلام الإيرانية.

وعادت الأجواء الجوية الإيرانية لحالتها الطبيعية من جديد عقب نجاح الرئيس الأمريكي ترامب في تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل،وإيران عقب استمرار الحرب لمدة 12 يوما.

والتي بدأت بهجوم إسرائيلي على منشأة نطنز النووية الإيرانية في 13 من يونيو وتطور الصراع لإنخراط الولايات المتحدة بمهاجمة ثلاثة منشآت نووية إيرانية قبل وقف إطلاق النار واضطرت إيران لاستهداف قاعدة العديد الأمريكية بقطر للرد على الهجوم الأمريكي وأتبعه إغلاق للمجالات الجوية في مختلف دول الخليج والمملكة العربية السعودية حتي تحققت التهدئة بوقف إطلاق النار الحالي.