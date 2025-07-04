الاتحاد الأوروبي يدعو إيران لاحترام التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي



دعا الاتحاد الأوروبي إيران الي ضرورة احترام التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، مشيرة الي ان برنامج إيران النووي لا يمتلك أي دافع مدني موثوق.

وفي وقت لاحق؛ أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سحب مفتشيها المتبقين في إيران لـ"أسباب أمنية" حيث غادر فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقر الوكالة في فيينا.

واكدت وكالة الطاقة الذرية على أهمية مناقشة سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق مع إيران في أقرب وقت.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، رفض في وقت سابق الانتقادات الموجهة لقرار طهران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن بلاده لا تزال ملتزمة بالإشراف على برنامجها النووي.

جاء ذلك ردًا على تصريحات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية التي وصفت قرار إيران بأنه "غير مقبول".

وفي منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، رد عرقجي على الخارجية الألمانية التي قالت إن تعليق التعاون مع الوكالة "يقضي على أي إمكانية للرقابة الدولية" على البرنامج النووي الإيراني، قائلاً: "أخبار زائفة. إيران لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وباتفاق الضمانات الملحق بها".

وتعد إيران من الدول الموقعة على معاهدة عدم الانتشار النووي، والتي تنص على التزام الدول بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية.

ومن خلال اتفاقيات الضمانات، تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة تنفيذ الدول الموقعة لالتزاماتها.

ووقع الرئيس الإيراني، مسعود پزشكيان، قانونًا يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد أن صادق البرلمان الإيراني عليه في وقت سابق.

