حالات وفاة غامضة لموظفين في السفارة السويسرية في إيران



حذرت الاستخبارات السويسرية من تهديد متزايد للتجسس الإيراني على الدبلوماسيين السويسريين في طهران وذلك يأتي بعد حالات وفاة غامضة حدثت مؤخرا لموظفين في السفارة السويسرية في إيران.

وبحسب صحيفة التلجراف؛ فقد أدرجت استخبارات سويسرا إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية كدول كثفت نشاطها الاستخباري ضد سويسرا.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس، بأن النيابة في دولة الاحتلال قدّمت النيابة العامة، لائحة اتهام ضد شخصين من طبريا متهمين بالعمل لصالح إيران، بما في ذلك مؤامرة لاغتيال "شخصية بارزة" في إسرائيل.



ووُجّهت اتهامات مماثلة إلى جاسوس مشتبه به آخر بعد ظهر اليوم نفسه، في أحدث حلقة من سلسلة حوادث تجسس في ظل تكثيف إيران جهودها لتجنيد إسرائيليين كجواسيس مقابل المال، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ووفقًا للائحة الاتهام الموجهة إلى الشخصين من طبريا، فقد ظلّ يوني سيجال، البالغ من العمر 18 عامًا، وعمري مزراحي، البالغ من العمر 20 عامًا، على اتصال مع عدد من العملاء الإيرانيين لمدة شهر تقريبًا، من منتصف مايو حتى اعتقالهما في 15 يونيو.

تواصل العميل الأول مع الشخصين بتعريف نفسه على أنه "يساري كابلاني"، وبدأ بتكليفهما بمهام صغيرة - كتابة عبارة "بيبي ديكتاتور" على قصاصات ورقية وأوراق نقدية، ثم تصوير مقاطع فيديو لهما وهما يحرقان الرسائل.

استخدمهم العملاء لاحقًا لجمع معلومات استخباراتية عن مراكز التسوق والمستشفيات، ودفعوا لهم 1000 شيكل (298 دولارًا) لكل منهم لتصوير مقاطع فيديو توثق عدة مواقع على مدار اليوم.

