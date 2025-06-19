أسامة كمال: اجتماع أوروبي إيراني مرتقب في سويسرا لبحث الأزمة النووية وسط تصعيد الحرب مع إسرائيل

كشف الإعلامي أسامة كمال عن تحركات دبلوماسية مرتقبة بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكدًا أن وزير خارجية إيران سيتوجه إلى سويسرا لعقد اجتماع مع ممثلي دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وبمشاركة ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وذلك بطلب من الدول الأوروبية الثلاث.

وقال كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء DMC" على قناة DMC، إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة تطورات الأزمة النووية الإيرانية، في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي أيضًا في سياق بحث سبل رفع العقوبات المفروضة على طهران.

وأضاف أن دبلوماسيًا ألمانيًا صرّح بأن المحادثات النووية مع وزير الخارجية الإيراني ستستبق بلقاء مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وتم التوافق على ذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة، التي ساهمت في وضع خطة لإقناع إيران بتقديم ضمانات تؤكد التزامها باستخدام برنامجها النووي لأغراض مدنية فقط.

أشار كمال إلى أن روسيا وجّهت تحذيرًا لإسرائيل من قصف مفاعل بوشهر النووي، الذي يعمل فيه عدد من الخبراء الروس، ويقع على ساحل الخليج العربي، لافتًا إلى وجود تقارير تشير إلى أن إسرائيل قد تكون بالفعل استهدفت المفاعل.

وتابع كمال قائلاً: "اليوم شهد أعنف هجوم على إيران حتى الآن، وهي ضربة لا يمكن إخفاؤها، رغم محاولات الجانب الإسرائيلي التعتيم على تفاصيلها."