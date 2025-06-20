بعد سويسرا وبريطانيا .. أيرلندا تسحب فريقها الدبلوماسي من طهران

أعلن نائب رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، اليوم الجمعة أن أيرلندا ستسحب فريقها الدبلوماسي من سفارتها في طهران.

السفارة الأيرلندية في طهران

وقال: "أشعر بقلق متزايد إزاء البيئة التشغيلية لسفارتنا في طهران، وقدرة موظفينا الدبلوماسيين على أداء مهامهم بأمان"، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف هاريس أنه في ضوء تدهور الوضع، وبعد التشاور مع مسؤوليّ، وبالتشاور والتنسيق الوثيق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، قررتُ نقل موظفينا مؤقتًا من طهران.

وأشار إلى أنه لم يتخذ هذا القرار باستخفاف، لقد اتُخذت الترتيبات اللازمة لمواصلة السفارة عملياتها من دبلن.

السفارة السويسرية في طهران

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، أنها قررت إغلاق سفارتها في إيران مؤقتًا، مشيرةً إلى العمليات العسكرية المكثفة هناك والوضع غير المستقر على الأرض.

وأفادت الخارجية السويسرية في بيان لها: "غادر جميع الموظفين الأجانب إيران وهم بأمان"، مضيفةً أن الموظفين سيعودون إلى طهران حالما يسمح الوضع بذلك، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

السفارة البريطانية في طهران

وفي السياق نفسه، أعلنت بريطانيا سحب موظفيها من سفارتها في إيران مؤقتًا نظرًا للوضع الأمني ​​الراهن هناك.

وقالت بريطانيا على صفحة نصائح السفر الخاصة بإيران على موقعها الإلكتروني: “اتخذنا إجراءً احترازيًا لسحب موظفينا من إيران مؤقتًا. سفارتنا تواصل العمل عن بُعد”.