توقعات بتمديد المفاوضات التجارية بين الاتحاد الاوربي وواشنطن

توقع الاتحاد الأوروبي أن تمتد مفاوضاته التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما بعد المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 يوليو المقبل.

ووفق التقرير الصادر عن وكالة "بلومبرج" الإخبارية، من المنتظر أن تقدم الولايات المتحدة ردها على الجولة الأخيرة من المفاوضات خلال الأيام المقبلة، لتوضيح الخطوات التالية المحتملة.

يشار الي ان هذه التطورات تأتي في ظل اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو، الذي يسعى فيه الطرفان لتفادي فرض رسوم جمركية جديدة، بعد أن منح الرئيس ترامب إعفاء مؤقتا للاتحاد الأوروبي في إطار النزاع التجاري المتصاعد بين الجانبين.

وبدء التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ تولي ترامب السلطة في يناير الماضي، حيث تبادل الطرفان فرض رسوم جمركية على عدد من السلع، أبرزها الصلب والألومنيوم، وذلك على خلفية خلافات تتعلق بالدعم الصناعي والاختلالات في الميزان التجاري.

وفي الوقت الراهن، يحاول الطرفان التوصل إلى اتفاق يجنب التصعيد، إلا أن خطر اندلاع جولة جديدة من الحرب التجارية لا يزال قائما في حال فشلت المفاوضات قبل انتهاء المهلة المحددة.