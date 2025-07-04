إيران تعيد فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الداخلية والخارجية والترانزيت

أفادت وسائل إعلام بأن السلطات الإيرانية أعادت فتح مجالها الجوي بشكل كامل أمام الرحلات الداخلية والخارجية والترانزيت.

وفي ملف آخر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه منفتح على الحوار مع إيران، قائلاً إن طهران "ترغب في التحدث" إلى الولايات المتحدة، وإنه مستعد للقاء ممثلين عنها "إذا لزم الأمر". وأضاف: "نحن لا نريد إيذاءهم. نحن نتطلع إلى أن يكونوا دولة مرة أخرى"، في إشارة إلى سعي واشنطن إلى احتواء التوتر مع طهران رغم التصعيد العسكري الذي شهدته الأشهر الأخيرة.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر الإقليمي، خاصة مع الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع إيرانية، وتصريحات طهران حول امتلاكها معرفة إنتاج السلاح النووي دون نية لصنعه.