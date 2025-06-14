تمديد إغلاق المجال الجوي الإيراني حتى الساعة الثانية فجر الأحد

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، في بيان ملاحي، عن تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى الساعة الثانية فجر يوم الأحد (15 يونيو).

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه جاء هذا القرار نظراً للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، ويهدف إلى ضمان سلامة الركاب وأمن الرحلات الجوية.

ودعت المنظمة في بيانها المواطنين الإيرانيين إلى الامتناع عن التوجه إلى المطارات خلال هذه الفترة، ومتابعة البيانات الرسمية والإعلانات الصادرة عن الجهات المعنية للحصول على آخر المستجدات.

وفي نفس السياق أفادت وكالة فرانس برس اليوم السبت بأن دولة الاحتلال أغلقت مطار بن جوريون حتى إشعار آخر، في ظل استمرار الضربات بين إيران وإسرائيل.

واشتعلت المواجهة بين إسرائيل وإيران، بعد الهجوم الذي شنته دولة الاحتلال فجر أمس، الجمعة، ضد عدد من المنشآت العسكرية الإيرانية، وتسبب في مقتل كبار قادة الجيش والحرس الثوري، إلى جانب عدد من العلماء، وأطلقت على العملية اسم "الأسد الصاعد"، لترد طهران بموجات صاروخية أسفرت عن دمار عدد من البنايات في تل أبيب إلى جانب مقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين، في عملية "الوعد الصادق 3".

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بمقتل 60 شخصا، بينهم 20 طفلًا، في غارة إسرائيلية على مبنى سكني بالعاصمة الإيرانية طهران.

عرض التلفزيون الإيراني صورًا حية لعمال يزيلون الأنقاض من موقع مبنى مكون من 14 طابقًا في مجمع "شهرك شهيد شمران" السكني في طهران، بحسب ما أوردته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.