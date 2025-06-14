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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية إيران: استمرار محادثاتنا مع أمريكا غير مجدٍ

عراقجي
عراقجي
محمد على

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن استمرار المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وسط وحشية إسرائيل أمر "غير مبرر".

أدلى عراقجي بهذه التصريحات في اتصال هاتفي مع مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس، اليوم السبت، بعد يوم من شن النظام الإسرائيلي عدوانًا على مناطق مدنية وعسكرية وأحياء سكنية في العاصمة طهران ومدن كبرى أخرى.

أودى الهجوم الوحشي بحياة العشرات من الأبرياء، بما في ذلك عدد من كبار المسئولين العسكريين والقادة في الجمهورية.

وفي رد ساحق، أطلق عليه اسم عملية “الوعد الحقيقي 3”، أطلقت إيران مئات الصواريخ مساء الجمعة واخترقت بنجاح نظام الدفاع الجوي المتعدد الذي يروّج له النظام الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الإيراني: “عازمون على استخدام حقنا المشروع في الدفاع والرد بالمثل والاعتداءات الإسرائيلية على إيران نتيجة الدعم المباشر الذي تتلقاه من واشنطن وقرار مجلس محافظي الوكالة بحقنا وفر الذريعة للعدوان الإسرائيلي على منشآتنا النووية”.

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسئول أمريكي قوله: إن “واشنطن ما زالت مهتمة بإجراء محادثات مع إيران الأحد بشأن برنامجها النووي والحديث بأن هذه المحادثات كانت تهدف لتضليل طهران رواية خاطئة تماما”.

الإيراني وزير الخارجية الإيراني عراقجي عباس عراقجي إيران والولايات المتحدة وحشية إسرائيل

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