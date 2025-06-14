حصيلة الإبادة الجماعية في غزة إلى 55,297 شهيدا و128,426 مصابا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 55,297 شهيدا، و128,426 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن مصادر طبية، أوضحت أن من بين الحصيلة 5,014 شهيدا، و16,385 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، 90 شهيدا، و605 إصابات، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

وقالت المصادر، إن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 48 ساعة الماضية هي 29 شهيدا، وأكثر من 380 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 274 شهيدا، وأكثر من 2,532 اصابة.

وقالت المصادر الطبية ، إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات.