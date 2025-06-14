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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أولها أمريكا.. دول رفضت تمرير قرار وقف حرب غزة بالأمم المتحدة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

رفضت 12 دولة عضوا في الأمم المتحدة وقف حرب غزة، في التصويت الذي جرى الخميس، مدعين أنه لا داعي إلى ذلك الآن، متيحين الفرصة للمتهم بجرائم الحرب نتنياهو بمواصلة عدوانه وإبادته.

ومن بين 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، فقط 12 هي التي رفضت.


وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب الدائرة في غزة والسماح بوصول المساعدات، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل.


وندد القرار بشدة بـ"استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية، وحرمان المدنيين من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة".

 12 دولة ترفض القرار

حلت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر دولة ترفض القرار مواصلة منح الاحتلال الضوء الأخضر في الإبادة، وكذلك رفض كيان الاحتلال نفسه القرار، علاوة على الأرجنتين، والمجر وفيجي وبابوا غينيا الجديدة وباراجواي وميكرونيسيا وناورو وبالاو وتونجا وتوفالو.

19 دولة تمتنع عن التصويت

وامتنعت 19 دولة عن التصويت على القرار، وهي: ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، والكونغو الديمقراطي، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوجو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.

الفلسطينيين الجمعية العامة أمم المتحدة وقف فوري الحرب غزة

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