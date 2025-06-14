الجيش الإسرائيلي يزعم: غاراتنا على إيران قتلت تسعة علماء نوويين

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، السبت، أن غاراته الجوية على منشآت نووية إيرانية في اليوم السابق أسفرت عن مقتل تسعة علماء نوويين إيرانيين بارزين.

وقال الجيش في بيان: "خلال غارات سلاح الجو الإسرائيلي في بداية عملية الأسد الصاعد، تم القضاء على تسعة علماء وخبراء كبار، ممن ساهموا في تطوير برنامج الأسلحة النووية للنظام الإيراني".

وأضاف: "يمثل القضاء عليهم ضربة موجعة لقدرة النظام الإيراني على امتلاك أسلحة الدمار الشامل".

وأكد الجيش أن الغارات نُفذت بناءً على "معلومات استخباراتية دقيقة جمعتها مديرية المخابرات".