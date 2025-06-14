حرب إيران وإسرائيل.. مصرع 3 أعضاء بالاتحاد الإيراني للتايكواندو

أعلن الاتحاد الإيراني للتايكواندو، اليوم السبت، مقتل ثلاثة من أعضائه جراء الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في العاصمة طهران فجرًا.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن من بين الضحايا أمير علي أميني، أحد مقاتلي المنتخب الإيراني للتايكواندو للناشئين، ومير علي أميني، وهو شاب مراهق وعضو ناشط في الاتحاد، بالإضافة إلى حجة الإسلام أحمدبور، إمام الاتحاد.

وتداولت عدة وسائل إعلام إيرانية أنباء مقتلهم، وسط تضارب في المعلومات حول الحصيلة النهائية للهجمات الإسرائيلية، التي خلفت قتلى ودمارًا في عدد من المواقع داخل طهران.

وتأتي هذه الضربات في إطار التصعيد العسكري المتبادل بين إيران وإسرائيل، بعد هجمات سابقة استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، وأثارت مخاوف من توسع رقعة المواجهة في المنطقة.