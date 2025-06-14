إيران تهدد: سنستهدف كل من يعترض طريقنا في الهجوم على إسرائيل

في تصعيد خطير ينذر بتوسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، أعلنت إيران رسميًا أنها أبلغت كلًا من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بنيتها تنفيذ هجمات واسعة النطاق ضد إسرائيل، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية.

وأوضحت طهران أن أي دولة تشارك في صد الهجمات الإيرانية على إسرائيل ستكون هدفًا مباشرًا لقواتها المسلحة، مشيرةً إلى أن قواعد الدول الحليفة في المنطقة، بما في ذلك القواعد العسكرية في دول الخليج، ستكون ضمن نطاق الرد.

كما حذرت إيران من أن عملياتها قد تشمل استهداف السفن والزوارق العسكرية في كل من الخليج العربي والبحر الأحمر، مما يفتح احتمالات خطيرة لتوسيع ساحة المواجهة إلى المياه الدولية.

يأتي هذا التهديد في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إسرائيل وإيران، بعد سلسلة من الضربات المتبادلة والتطورات الإقليمية التي عززت المخاوف من انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.