جيش الاحتلال: 70 طائرة إسرائيلية حلقت لمدة ساعتين في طهران

نفى المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، إسقاط إيران لطائرة مقاتلة إسرائيلية، مؤكدًا أن الطائرة حلقت في طهران لمدة ساعتين.

كشفت المتحدثة باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، يوم السبت أن أكثر من 70 طائرة حلقت في قلب طهران لأكثر من ساعتين متواصلتين، وهاجمت أكثر من 40 هدفًا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

وأكدت دفرين، أن هذا كان أعمق نطاق نفذه جيش الدفاع الإسرائيلي في طهران، وأن الجيش حقق تفوقًا جويًا.

كما نفى الادعاء الإيراني بإسقاط إيران لطائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

في سياق آخر، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أن طهران ستحترق إذا استمرت إيران في إطلاق الصواريخ.

وفي تصريحات أدلى بها خلال تقييم مع مسئولين عسكريين، قال كاتس: "الديكتاتور الإيراني يحوّل مواطني إيران إلى رهائن، ويخلق واقعًا يدفعون فيه، خاصة سكان طهران، ثمنًا باهظًا لهجومهم الإجرامي على المدنيين الإسرائيليين".

وأفادت تقارير إعلامية بمقتل 60 شخصا، بينهم 20 طفلًا، في غارة إسرائيلية على مبنى سكني بالعاصمة الإيرانية طهران.

عرض التلفزيون الإيراني صورًا حية لعمال يزيلون الأنقاض من موقع مبنى مكون من 14 طابقًا في مجمع "شهرك شهيد شمران" السكني في طهران، بحسب ما أوردته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.