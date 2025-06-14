«العين بالعين».. غضب في طهران بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

سادت حالة من الغضب والسخط بين سكان العاصمة الإيرانية طهران، عقب الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل المدينة، وأوقعت قتلى ودماراً في مناطق مدنية وعسكرية، وفق تقرير نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم السبت.

ورصدت وسائل إعلام عالمية ردود فعل متباينة لسكان طهران، بين من دعا للانتقام ومن نادى بضبط النفس، وسط تصاعد التوتر الإقليمي غير المسبوق.

وقال محمود دوري، سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 29 عامًا، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس": "إسرائيل قتلت قادتنا، فماذا كانوا يتوقعون؟ قبلة؟ سنلاحقهم لنحاسبهم... العين بالعين".

من جهتها، عبرت باري بورغازي، وهي معلمة تبلغ من العمر 31 عامًا، عن دعمها لرد بلادها على العدوان الإسرائيلي، قائلة: "يجب أن يوقف أحد الإسرائيليين. يظنون أنهم قادرون على فعل أي شيء في أي وقت. إيران أثبتت لهم العكس، رغم قصفهم العنيف لغزة ولبنان".

في المقابل، دعا البعض إلى التهدئة وتجنب التصعيد، حيث قال هوشنغ عبادي، ميكانيكي سيارات يبلغ من العمر 61 عامًا: "أنا أؤيد بلدي، والإسرائيليون ارتكبوا خطأً بمهاجمتهم إيران، لكنني آمل أن ينتهي هذا كله، فالحرب لا تأتي بنتائج لأي طرف".