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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماذا يحدث في أمريكا.. فيضانات مفاجئة تقتل العشرات والإبلاغ عن اختفاء فتيات

فيضانات أمريكا
فيضانات أمريكا
محمد على

قال مسؤول مقاطعة في وسط تكساس للصحفيين، إن 24 شخصا لقوا حتفهم في فيضانات مفاجئة خارج مدينة سان أنطونيو الأمريكية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة .

المزيد من الضحايا 

وقال لاري ليثيا، قائد شرطة مقاطعة كير، في مؤتمر صحفي، بعد أن اجتاحت الفيضانات المدمرة المنطقة شمال غرب سان أنطونيو، حذر من احتمال وقوع المزيد من الضحايا: "ما أستطيع تأكيده في هذه المرحلة هو أننا وصلنا إلى نحو 24 حالة وفاة".

وقال حاكم ولاية تكساس دان باتريك، إن بعض القتلى كانوا أطفالاً.

وذكرت تقارير سابقة، أن ما يقرب من عشرين فتاة تم الإبلاغ عن اختفاءهن من معسكر صيفي على ضفة النهر.

وأضاف باتريك، أن الفتيات لم يتم العثور عليهن من معسكر ميستيك على طول نهر جوادالوبي، الذي ارتفع منسوبه ​​26 قدمًا (ثمانية أمتار) في 45 دقيقة خلال الليل.

وأضاف "هذا لا يعني أنهم فقدوا قد  يكونون خارج نطاق التواصل".

قرأ باتريك رسالة من مدير المعسكر الصيفي، الذي كان يضم نحو 750 معسكرًا  في الرابع من يوليو، أفاد فيها بأنه "شهد مستوى كارثيًا من الفيضانات.ليس لدينا كهرباء أو مياه أو واي فاي"، كما جاء في الرسالة.

اختفاء الفتيات

وتجري جهود إنقاذ ضخمة للبحث عن الفتيات المفقودات، حيث وصلت الشاحنات إلى المخيم لبدء إخراج الأشخاص مساء الجمعة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وحذر مسؤولون محليون من سفر السكان إلى المنطقة، التي تضم مخيمات منتشرة على طول النهر، حيث لا تزال العشرات من الطرق "غير سالكة".

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي منازل وأشجارًا جرفتها الفيضانات المفاجئة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة طوال الليل وصلت إلى 12 بوصة - وهو ثلث متوسط ​​هطول الأمطار السنوي في مقاطعة كير.

شارك حاكم ولاية تكساس جريج أبوت مقطع فيديو على موقع إكس يظهر فيه رجل إنقاذ يتم انتشاله من أعلى شجرة بواسطة منقذ معلق بطائرة هليكوبتر، بينما كانت مياه الفيضانات تجتاح المنطقة أدناه.

وقال: "مهام الإنقاذ الجوي كهذه تُنفَّذ على مدار الساعة. ولن نتوقف حتى يتم العثور على جميع الضحايا".

وقال فريمان مارتن، مدير إدارة السلامة العامة بالولاية، إن الفيضان كان "حادثًا أدى إلى خسائر فادحة".

تم نشر حوالي 500 فرد من رجال الإنقاذ و14 طائرة هليكوبتر، حيث أرسل الحرس الوطني في تكساس فرق إنقاذ وانضم خفر السواحل الأمريكي إلى جهود الإنقاذ.

موجة مطر أخرى قادمة

وحذر مارتن قائلا "لقد توقف المطر، لكننا نعلم أن هناك موجة أخرى قادمة"، مشيرا إلى أن المزيد من الأمطار ستضرب المناطق المحيطة بسان أنطونيو وأوستن.

وقال قاضي مقاطعة كير روب كيلي في وقت سابق من يوم الجمعة: "لم نكن نعلم أن هذا الفيضان قادم"، مضيفًا أن المنطقة تعاني من "فيضانات طوال الوقت".

وأضاف أن "هذا هو وادي النهر الأكثر خطورة في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى نهر جوادالوبي الذي يتدفق عبر المنطقة.

أصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرًا من الفيضانات لمقاطعة كير، وحثوا  الذين يعيشون بالقرب من نهر جوادالوبي على "الانتقال إلى أرض أعلى".

الفيضانات المفاجئة، التي تحدث عندما تصبح الأرض غير قادرة على امتصاص الأمطار الغزيرة، ليست أمرا غير عادي.

ما يقوله العلماء؟

لكن العلماء يقولون إن تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان في السنوات الأخيرة جعل الأحداث المناخية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف وموجات الحر أكثر تواترا وشدة.

وفي منتصف شهر يونيو، لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم بسبب الفيضانات المفاجئة في سان أنطونيو عقب هطول أمطار غزيرة.

في هذه الأثناء، أكدت الشرطة المحلية يوم الجمعة أن شخصين على الأقل قتلا عندما سقطت شجرة على سيارتهما خلال "عاصفة شديدة" في ولاية نيوجيرسي الشمالية الشرقية.

أخبار أخبار الولايات المتحدة الولايات المتحد فيضانات فيضانات مفاجئة سان أنطونيو

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