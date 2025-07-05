قال المستشار الرئاسي الأوكراني أوليغ سوسكين السابق اليوم السبت بإن محاولات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإقناع الغرب بالضغط على روسيا عبثية فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحده من يملك الآن قرار وقف الصراع المستمر بقناته على اليوتيوب.

وأضاف سوسكين بإن ما يطلقه زيلينسكي من قدرة أوكرانيا بالقيام بالضغط العسكري على روسيا مجرد هراء،ودعا سوسكين عند بداية الصراع الروسي الأوكراني في نهاية عام 2022.

لقيام الرئيس الأوكراني بتنفيذ شروط السلام الروسي لعدم قدرة الشعب الأوكراني على تحمُل الحرب التي اندلعت بسبب محاولة زيلينسكي الإنضمام لحلف الناتو العسكري.

في إتجاه آخر تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا خطيرا بالوقت الراهن عندما شنت موسكو هجوما جويا كبيرا طال مختلف أنحاء الدولة الأوكرانية،وأضاء السماء ليلا كما قال الرئيس الأوكراني بوقت سابق بينما قررت كييف الرد اليوم السبت بشن هجوم ضد روسيا ب94 مسيرة.