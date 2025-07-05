قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور رونالدو وصلاح.. الزمالك يتوجّ شيكابالا بمباراة أسطورية
جود بيلينجهام قبل مواجهة دورتموند: "أحترم الماضي.. وأتطلع للفوز مع ريال مدريد"
كاف يوجه صدمة مدوية لـ بيراميدز ويزف بشرى سارة لـ الأهلي.. تفاصيل
في زمن الاضطرابات الاقتصادية.. أيهما تختار الذهب أم شهادات الادخار؟
أفضل وقت للدعاء يوم عاشوراء .. أمامك فرصة ردد 110 أدعية مستجابة شاملة للخيرات
4 فئات لا يقبل منهم صيام يوم عاشوراء .. احذروا وسارعوا في التوبة الآن
العثور على جثتي رجل وسيدة غرقى في نيل الدقهلية
وزيرة التنمية المحلية تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمي
إعلامي شهير: الريان القطري الأقرب لضم وسام أبو علي
موعد أذان المغرب يوم عاشوراء.. لا تغفل عن دعاء إفطار الصائم
لماذا غاب كريستيانو رونالدو عن جنازة ديوجو جوتا؟
أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رويترز : ترامب وزيلينسكي متفائلان بإمكانية استئناف إمدادات صواريخ باتريوت

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على تفاصيل الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الجانبين أعربا عن تفاؤلهما بإمكانية استئناف إمدادات صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا، واصفين المكالمة التي جرت بينهما بـ"الجيدة للغاية".

يأتي ذلك في وقت شدد فيه ترامب، خلال حديثه إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية، على أن "الدفاعات الجوية الأوكرانية بحاجة إلى صواريخ باتريوت"، معربا عن خيبة أمله من رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف القتال.

وأضاف ترامب أنه "لا يشعر بالرضا" بعد اتصاله مع بوتين قبل يوم من مكالمته مع زيلينسكي، قائلا: "الوضع صعب جدا. بوتين لا يريد وقف إطلاق النار، ويريد الاستمرار في قتل الناس. هذا ليس جيدا".

تعزيز الدفاعات الجوية

وقال زيلينسكي، في بيان نشره على قناته في تلغرام، إنه ناقش مع ترامب تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية، وسط تصاعد الهجمات الروسية، مشيرا إلى اتفاق الجانبين على تنسيق الجهود لزيادة كفاءة الدفاعات الجوية، والبحث في الإنتاج الدفاعي المشترك.

كما أكد الرئيس الأوكراني أن الطرفين اتفقا على ترتيب اجتماع قريب بين فريقيهما لبحث سبل التعاون العسكري والتقني، بما في ذلك المشتريات والاستثمارات الدفاعية.

مطالبات أوكرانية وتحذيرات من كييف

وكانت أوكرانيا قد طالبت واشنطن بتزويدها بمزيد من أنظمة باتريوت، التي تعتبرها ضرورية لحماية المدن والمنشآت الحيوية من القصف الروسي. وحذرت كييف من أن قرار واشنطن الأخير بوقف بعض شحنات الأسلحة "يهدد بإضعاف قدرتها على التصدي للغارات الجوية والتقدم على جبهات القتال".

وفي السياق ذاته، قالت الحكومة الألمانية إنها تدرس شراء أنظمة باتريوت لسد النقص، فيما أكد ترامب أنه ناقش مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس إمكانية تصدير هذه الصواريخ إلى أوكرانيا، دون اتخاذ قرار نهائي بعد.

اتصال طويل وتنسيق مرتقب

وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن الاتصال بين ترامب وزيلينسكي استمر نحو 40 دقيقة، وجرى خلاله بحث ملف الأسلحة الأمريكية المجمدة، حيث وعد ترامب "بالتحقق من تفاصيل الشحنات المتوقفة".

واختتم زيلينسكي خطابه الليلي بالقول: "نحن بحاجة إلى هذه الصواريخ، وأمريكا بحاجة إلى هذا النوع من الشراكة. هناك عمل جاد أمامنا، وسنقوم به معا".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إمدادات صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي

وداع مؤلم.. ماذا حدث لـ يوسف الشيمي تحت عجلات القطار؟ القصة الكاملة

الإيجار القديم - أرشيفية

خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

البرتغالي فيتينا

ريال مدريد يطارد فيتينا... عرض ضخم يهدد استقرار باريس سان جيرمان

تشواميني

تشواميني عن تشابي ألونسو: نفهمه أكثر كل يوم.. والفارق مع أنشيلوتي هو العمر

اتحاد التجديف

اجتماع تنسيقي قبل إقامة بطولة الجمهورية للتجديف في بورتوسعيد

بالصور

محمد أنور وكريم عفيفي ينضمان لأسرة فيلم "الست لما" بطولة يسرا

كواليس فيلم الست لما
كواليس فيلم الست لما
كواليس فيلم الست لما

بسبب سيارتهما الجديدة.. خسارة هوندا وسوني أكثر من 360 مليون دولار

سيارة سوني
سيارة سوني
سيارة سوني

ثقافة الشرقية تبدأ أولى فعاليات برنامج "مصر تتحدث عن نفسها بالتراث الشرقاوى"

ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية

بإطلالة ناعمة ولمسات راقية.. زوجة حفيد الزعيم عادل إمام تخطف الأنظار في حفل الزفاف

حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام
حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام
حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب السبب.. خناقة كبيرة بين صلاح العزب وأيمن بهجت قمر

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

شعار سوريا

العقاب الذهبي.. رسائل من سوريا للعالم

عادل إمام

بعد 27 عاما.. رامي إمام يعيد مقطع فيديو لوالده من حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد